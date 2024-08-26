Фінансові новини
- |
- 26.08.24
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна встигає підготуватися до опалювального сезону – Галущенко
09:21 26.08.2024 |
У Міненерго є плани з відновлення та побудови додаткової генерації, тож до зими країна встигне підготуватися. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
"Ключовий вплив на енергосистему завдають обстріли. У нас є плани щодо відновлення генерації та побудови додаткової, тож ми бачимо, як пройдемо цю зиму, і підготуватися встигнемо", - сказав Галущенко.
Він наголосив, що спочатку необхідно відновити все, що можливо, а також паралельно захистити це системами ППО, які надходять в країну.
Галущенко зазначив, що наступним кроком є розподілена енергія, адже вона складніша для атак ворога. Завдяки децентралізації можливо забезпечити електроживлення у певному регіоні навіть у разі поділу системи. Крім того, така генерація локальна, тож повинна забезпечити живлення критичної інфраструктури.
"Треба готуватися до складної зими. На жаль, вона дійсно буде складнішою, ніж попередня. Однак ми повинні намагатись мати можливість автономного забезпечення. Ми ж зі свого боку зробимо все, аби це не знадобилось", - наголосив Галущенко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ДБР відкрило справу за фактом виїзду нардепа Дмитрука за кордон
|Байден поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні
|Норвегія передала Україні технологію виробництва 155-мм снарядів
|Повага до суверенітету і територіальної цілісності має для Індії першорядне значення - прем'єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Президент України підписав закон про заборону діяльності церков, пов'язаних із РПЦ
|Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту
|Україна встигає підготуватися до опалювального сезону – Галущенко
|Нафта зростає на побоюваннях ескалації на Близькому Сході, очікуваннях зниження ставок в США
|Morgan Stanley знизив прогноз ціни бареля Brent на IV кв. 2024р до $80, на IV кв. 2025р - до $75
|Vodafone знову визнали лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні
|Україна продовжила термін ранньої згоди на обмін єврооблігацій до вечора 27 серпня
Бізнес
|Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії
|Epic Games Store запускається на iOS та Android після довгого судового протистояння
|У чипі Snapdragon 8 Gen 4 буде зроблено наголос на ефективність та обробку штучного інтелекту, ніж на чисту потужність
|Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником найбільшого у ЄС сервісу пасажирських автобусних перевезень