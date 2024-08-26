Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна встигає підготуватися до опалювального сезону – Галущенко

 

У Міненерго є плани з відновлення та побудови додаткової генерації, тож до зими країна встигне підготуватися. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ключовий вплив на енергосистему завдають обстріли. У нас є плани щодо відновлення генерації та побудови додаткової, тож ми бачимо, як пройдемо цю зиму, і підготуватися встигнемо", - сказав Галущенко.

Він наголосив, що спочатку необхідно відновити все, що можливо, а також паралельно захистити це системами ППО, які надходять в країну.

Галущенко зазначив, що наступним кроком є розподілена енергія, адже вона складніша для атак ворога. Завдяки децентралізації можливо забезпечити електроживлення у певному регіоні навіть у разі поділу системи. Крім того, така генерація локальна, тож повинна забезпечити живлення критичної інфраструктури.

"Треба готуватися до складної зими. На жаль, вона дійсно буде складнішою, ніж попередня. Однак ми повинні намагатись мати можливість автономного забезпечення. Ми ж зі свого боку зробимо все, аби це не знадобилось", - наголосив Галущенко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 23.08.2024
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2881
  0,0094
 0,02
EUR
 1
 45,9826
  0,0846
 0,18

Курс обміну валют на 23.08.24, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9160  0,09 0,21 41,5220  0,07 0,17
EUR 45,5212  0,04 0,09 46,2480  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на 23.08.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,10 0,24 41,2150  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес