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АНАЛІТИКА

Кабмін зберіг пільгову ціну для виробників тепла до кінця квітня

 

Кабінет міністрів продовжив дію постанови №812 про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2025 року включно, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Це означає, що виробники гарячої води протягом усього опалювального сезону зможуть отримувати газ за пільговою ціною.

Механізм ПСО зобов'язує Нафтогаз Трейдинг продавати газ постачальникам тепла і гарячої води для населення за фіксованою ціною - 7420 грн за тисячу кубічних метрів.

"Ця зима буде дуже непростою. Сьогодні уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Термін дії постанови закінчувався 31 серпня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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