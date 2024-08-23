Кабмін зберіг пільгову ціну для виробників тепла до кінця квітня

Кабінет міністрів продовжив дію постанови №812 про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2025 року включно, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Це означає, що виробники гарячої води протягом усього опалювального сезону зможуть отримувати газ за пільговою ціною.

Механізм ПСО зобов'язує Нафтогаз Трейдинг продавати газ постачальникам тепла і гарячої води для населення за фіксованою ціною - 7420 грн за тисячу кубічних метрів.

"Ця зима буде дуже непростою. Сьогодні уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Термін дії постанови закінчувався 31 серпня.