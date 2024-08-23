Завдяки зниженню споживання, виходу з ремонту атомного енергоблока та активній роботі сонячної генерації Україна із 25 серпня планує відновити експорт електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

У компанії наголосили, що зниження споживання, виход з ремонту атомного енергоблока зумовлюють виникнення профіциту в енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції. У такому випадку є два шляхи збереження балансу: обмеження генерації українських СЕС або відновлення експорту електроенергії в денні години.

«Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови», - повідомляє Укренерго.

У компанії наголосили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту - під час активної роботи СЕС. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде.

Як повідомлялося, Україна припинила експорт електроенергії у травні через наслідки російських атак на електростанції та сезонне збільшення споживання.