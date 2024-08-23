Із ремонту вивели ще один енергоблок АЕС. Це дозволить не застосовувати графіки відключень

Після планового ремонту і перезавантаження ядерного палива 23 серпня до енергосистеми підключено ще один атомний блок. Він додасть системі ще 1000 МВт потужності та дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", - прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго додали, що наразі атомна генерація забезпечує близько 60% споживання електроенергії.

Як повідомлялося, наприкінці липня атомники на два тижні раніше завершили ремонти двох атомних блоків і підключили їх до енергосистеми. Це мало суттєвий позитивний вплив на зменшення наявного дефіциту в енергосистемі.