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АНАЛІТИКА

В Україні перше комунальне підприємство запустило власну сонячну електростанцію

В Україні перше комунальне підприємство запустило власну сонячну електростанцію

 

Луцькводоканал став першим в Україні комунальним підприємством, яке на своїй території збудувало та запустило сонячну електростанцію. Про це повідомляє пресслужба міської ради Луцька.

Електроенергію СЕС Луцькводоканал використовуватиме для своїх потреб. Якщо виникнуть надлишки - продаватиме електроенергію. При блекаутах СЕС балансуватиме генератори.

Потужність станції - 0,6 МВт.

Проєкт реалізували за чотири місяці. Джерело фінансування - кредит Укрексімбанку за програмою 5-7-9 на п'ять років. Термін окупності проєкту - 4,5 року.

В Україні перше комунальне підприємство запустило власну сонячну електростанцію

 

За словами директора асоціації Укрводоканалекологія Дмитра Новицького, проєкт власної генерації Луцькводоканалу - це актуальне технічне розв'язання проблеми енергонезалежності комунальних підприємств.

"Водоканали нашої країни перебувають у складній ситуації. Через війну та економічну ситуацію в країні тарифи економічно не обґрунтовані. У таких умовах дуже складно працювати. Саме такі проєкти демонструють готовність водоканалів модернізуватися та адаптуватися до складних умов роботи", - додав Новицький.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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