Фінансові новини
- |
- 23.08.24
- |
- 00:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні перше комунальне підприємство запустило власну сонячну електростанцію
22:28 22.08.2024 |
Луцькводоканал став першим в Україні комунальним підприємством, яке на своїй території збудувало та запустило сонячну електростанцію. Про це повідомляє пресслужба міської ради Луцька.
Електроенергію СЕС Луцькводоканал використовуватиме для своїх потреб. Якщо виникнуть надлишки - продаватиме електроенергію. При блекаутах СЕС балансуватиме генератори.
Потужність станції - 0,6 МВт.
Проєкт реалізували за чотири місяці. Джерело фінансування - кредит Укрексімбанку за програмою 5-7-9 на п'ять років. Термін окупності проєкту - 4,5 року.
За словами директора асоціації Укрводоканалекологія Дмитра Новицького, проєкт власної генерації Луцькводоканалу - це актуальне технічне розв'язання проблеми енергонезалежності комунальних підприємств.
"Водоканали нашої країни перебувають у складній ситуації. Через війну та економічну ситуацію в країні тарифи економічно не обґрунтовані. У таких умовах дуже складно працювати. Саме такі проєкти демонструють готовність водоканалів модернізуватися та адаптуватися до складних умов роботи", - додав Новицький.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|САП оскаржить рішення суду про скасування підозри екснардепу Грановському у розкрадання коштів на ОПЗ
|Законопроєкт про оподаткування буде суттєво змінено - нардеп
|Рада ратифікувала Римський статут з помилкою у перекладі
|Рік на розрив із Москвою. Що буде далі з УПЦ МП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна та Британія продовжили безмитну торгівлю на п'ять років
|В Україні перше комунальне підприємство запустило власну сонячну електростанцію
|Рада не підтримає урядову ініціативу «Національний кешбек» – нардеп
|Банки виплатили 91 млн грн держкомпенсації вартості с/г техніки за 3 міс. - Мінекономіки
|Україна продовжила на рік транспортний безвіз із Норвегією
|Британія скасує торговельні мита для України
Бізнес
|Epic Games Store запускається на iOS та Android після довгого судового протистояння
|У чипі Snapdragon 8 Gen 4 буде зроблено наголос на ефективність та обробку штучного інтелекту, ніж на чисту потужність
|Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником найбільшого у ЄС сервісу пасажирських автобусних перевезень
|Zoom тепер підтримує до одного мільйона учасників на вебінарах
|В мережі показали, як працює функція Pixel Zoom Enhance на смартфонах Pixel
|Windows 11 стає більш енергоефективною: нові режими живлення та оптимізації
|Люди перестали читати інструкції. Чи зможе їх замінити штучний інтелект