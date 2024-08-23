В Україні перше комунальне підприємство запустило власну сонячну електростанцію

Луцькводоканал став першим в Україні комунальним підприємством, яке на своїй території збудувало та запустило сонячну електростанцію. Про це повідомляє пресслужба міської ради Луцька.

Електроенергію СЕС Луцькводоканал використовуватиме для своїх потреб. Якщо виникнуть надлишки - продаватиме електроенергію. При блекаутах СЕС балансуватиме генератори.

Потужність станції - 0,6 МВт.

Проєкт реалізували за чотири місяці. Джерело фінансування - кредит Укрексімбанку за програмою 5-7-9 на п'ять років. Термін окупності проєкту - 4,5 року.

За словами директора асоціації Укрводоканалекологія Дмитра Новицького, проєкт власної генерації Луцькводоканалу - це актуальне технічне розв'язання проблеми енергонезалежності комунальних підприємств.

"Водоканали нашої країни перебувають у складній ситуації. Через війну та економічну ситуацію в країні тарифи економічно не обґрунтовані. У таких умовах дуже складно працювати. Саме такі проєкти демонструють готовність водоканалів модернізуватися та адаптуватися до складних умов роботи", - додав Новицький.