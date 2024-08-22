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Рада дозволила Оператору ГТС запроваджувати особливий режим експлуатації магістральних газогонів
12:42 22.08.2024 |
У законопроєкті №11083 про врегулювання термінології при впровадженні "розумних мереж" міститься положення, що дозволяє ТОВ "Оператор ГТС України" запроваджувати особливий режим експлуатації магістральних газогонів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГТСУ.
"До зазначеного Закону України включено положення, що передбачають право Оператора ГТС запроваджувати особливий режим експлуатації магістральних трубопроводів транспортування газу (спрощену тимчасову консервацію). Законопроєкт дозволить Оператору ГТС оптимізувати надлишкові потужності газотранспортної системи, відповідно до потреб українських споживачів, шляхом запровадження особливого режиму їх експлуатації для окремих об'єктів неключових магістральних газопроводів", - йдеться у повідомленні.
Генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа зауважив, що підтримання надлишкових потужностей ГТС стримувало інвестиції у модернізацію пріоритетних об'єктів системи. Крім того, ОГТСУ зможе заощадити близько 1 млрд грн на рік за рахунок скорочення витрат на технічне обслуговування незадіяних об'єктів та зменшення витрат паливного газу.
Як повідомлялося, 21 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11083 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань використання термінології у сфері впровадження "розумних мереж".
У перехідних положеннях законопроєкту міститься норма, що НЕК "Укренерго" має спрямувати кошти, отримані у 2024 році від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину, на погашення своєї заборгованості перед учасниками ринку.
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