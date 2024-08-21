Рада планує спростити умови приєднання до електромереж

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 11392 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності в частині приєднання до електричних мереж.

Про це народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він додав, що законопроєкт підтримали 285 депутатів.

Документ передбачає надання замовнику послуги з приєднання до електромереж права бути виконавцем робіт з проєктування та будівництва лінійної частини нестандартного приєднання та/або створення потужності та можливість бронювання потужності - зокрема, для установок для генерації електрики із вітру потужністю 20 МВт і більше.

Для стандартного приєднання до електромереж законопроєкт визначає лише напругу та потужність установки, інші технічні параметри стандартного приєднання встановлюються Кодексом систем розподілу.

Визначається, що договір про приєднання та технічні умови на приєднання набирають чинності з дня внесення замовником на рахунок оператора системи передачі частини вартості плати за приєднання - 10 євро в гривневому еквіваленті за 1 кВт замовленої до приєднання потужності.

Як повідомлялося, у липні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) посилила контроль за обленерго при приєднанні до електричних мереж електроустановок.