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АНАЛІТИКА

ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт про впровадження спецрахунків для боржників на балансуючому ринку е/е

 

Верховна Рада України на засіданні в середу ухвалила в першому читанні законопроєкт №11301-д щодо застосування алгоритму розподілу коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання, повідомив парламентський комітет із питань енергетики та ЖКП у телеграмі.

Як повідомлялося з посиланням на голову енергокомітету ВР Андрія Геруса, поточні рахунки зі спеціальним режимом використання передбачають, зокрема, запровадити для боржників на балансуючому ринку електроенергії.

"Той, хто не платить за е/е, буде відключений або залишатиметься на обслуговуванні постачальника останньої надії (ПОН), але за умови відкриття спецрахунку. На нього переходять усі кошти від господарської діяльності, і частина з них списується за е/е", - сказав він.

За словами Геруса, ухвалення зазначеного алгоритму приведе до суттєвого скорочення боржників за е/е на балансуючому ринку.

Зі свого боку голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше заявив про плани компанії до кінця 2024 року повністю погасити борг на балансувальному ринку, який на початок липня становив близько 16,5 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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