Фінансові новини
- |
- 21.08.24
- |
- 22:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт про впровадження спецрахунків для боржників на балансуючому ринку е/е
17:37 21.08.2024 |
Верховна Рада України на засіданні в середу ухвалила в першому читанні законопроєкт №11301-д щодо застосування алгоритму розподілу коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання, повідомив парламентський комітет із питань енергетики та ЖКП у телеграмі.
Як повідомлялося з посиланням на голову енергокомітету ВР Андрія Геруса, поточні рахунки зі спеціальним режимом використання передбачають, зокрема, запровадити для боржників на балансуючому ринку електроенергії.
"Той, хто не платить за е/е, буде відключений або залишатиметься на обслуговуванні постачальника останньої надії (ПОН), але за умови відкриття спецрахунку. На нього переходять усі кошти від господарської діяльності, і частина з них списується за е/е", - сказав він.
За словами Геруса, ухвалення зазначеного алгоритму приведе до суттєвого скорочення боржників за е/е на балансуючому ринку.
Зі свого боку голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше заявив про плани компанії до кінця 2024 року повністю погасити борг на балансувальному ринку, який на початок липня становив близько 16,5 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада ратифікувала Римський статут
|Рада звільнила затриманого на хабарі «слугу народу» Задорожнього з посади голови ТСК з дронів та фортифікацій
|Під програму кешбеку потрапляють усі види українських товарів - Свириденко
|В Україну прибула місія ЄС для перевірки виконання плану Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада планує спростити умови приєднання до електромереж
|Завтра світло не відключатимуть, – «Укренерго»
|ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт про впровадження спецрахунків для боржників на балансуючому ринку е/е
|Україна різко збільшила імпорт бензину перед підняттям акцизів
|Китай зменшує закупівлю ячменю з України. Експорт може скоротитися удвічі
|Рада ухвалила закон про врегулювання питань термінології у сфері «розумних мереж»
Бізнес
|Windows 11 стає більш енергоефективною: нові режими живлення та оптимізації
|Люди перестали читати інструкції. Чи зможе їх замінити штучний інтелект
|Chrome на Android приховуватиме конфіденційну інформацію під час запису екрана
|Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності
|Штучний інтелект не становить загрози людству, бо не може самостійно навчатися
|TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм
|МВФ закликав запровадити 85% податок на електроенергію для ШІ-сфери та майнерів