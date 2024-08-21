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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про врегулювання питань термінології у сфері «розумних мереж»

 

Верховна Рада України на засіданні в середу ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №11083 щодо врегулювання окремих питань використання термінології у сфері впровадження "розумних мереж", повідомив парламентський комітет із питань енергетики та ЖКП у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 червня 278 голосами ухвалила за основу урядовий законопроєкт №11083 від 13 березня 2024 року про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань використання термінології у сфері впровадження "розумних мереж".

Документ передбачає внесення змін до законів про енергетичну ефективність та про ринок електричної енергії щодо удосконалення терміну "розумні мережі", а також визначення таких термінів як "мікромережа", "користувач мікромережі", "острівний режим мікромережі", "система енергетичного менеджменту мікромережі", "реагування на попит", "управління попитом".

Під час роботи над цим проєктом закону комітет з питань енергетики та ЖКП запропонував уточнити норму законодавства про активного споживача щодо можливості набуття такого статусу власниками газових установок, збудованих для власного споживання, і вирішив внести відповідну поправку до закону про ринок е/е через ухвалення законопроєкту №11083 щодо використання термінології у сфері впровадження "розумних мереж".

Як зазначав у липні голова енергокомітету Андрій Герус, норму про активного споживача в чинному законодавстві прописано неідеально, через що виникали сумніви, що газова генерація може бути таким споживачем.

Відповідно до закону про ринок електричної енергії, активний споживач - це споживач, зокрема приватне домогосподарство, енергетичний кооператив або споживач, який є замовником енергосервісу, який, зокрема, споживає і виробляє е/е, та/або провадить діяльність зі зберігання енергії, та/або продає надлишки виробленої та/або збереженої е/е за умови, що ці види діяльності не є його основною господарською або професійною діяльністю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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