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Укренерго уточнило графіки відключення світла у середу
16:32 21.08.2024 |
У середу, 21 серпня, графіки погодинних відключень застосовуватимуться із 15:30.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.
"Сьогодні, 21 серпня, з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, попередньо 21 серпня планувалося застосовувати графіки погодинних відключень із 16:00.
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