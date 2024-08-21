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НКРЕКП створює облікові записи в реєстрі гарантій походження е/е з ВДЕ для перших чотирьох суб'єктів
14:43 21.08.2024 |
НКРЕКП створить облікові записи в реєстрі походження електроенергії з ВДЕ для перших чотирьох суб'єктів - ПрАТ "Укргідроенерго", ДП "Гарантований покупець", АТ "Оператор ринку" та НЕК "Укренерго", передає Енергореформа.
Рішення регулятора закріплене постановою "Про створення облікових записів у реєстрі гарантій походження е/е, виробленої з ВДЕ", прийнятою на засіданні 21 серпня.
"Хочу наголосити, що це перші облікові записи у вищевказаному реєстрі", - сказав на засіданні директор департаменту енергоринку Ілля Сидоров.
За його словами, "Укренерго" увійшло до реєстру як адміністратор комерційного обліку (АКУ) е/е, а "Оператор ринку" здійснюватиме функції майданчика купівлі-продажу гарантій походження, і таким чином братиме участь в обігу гарантій, як і "Гарантований покупець" .
"Крім того, гідроелектростанції "Укргідроенерго" також мають право отримувати гарантії походження", - пояснив Сидоров.
Відповідно до закону від 30 червня 2024 року № 3220-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України", уповноваженим органом з видачі, обігу та погашення гарантій походження е/е, виробленої з ВДЕ, на території України є НКРЕКП.
Крім того, Кабінет міністрів прийняв постанову від 27 лютого 2024 року №227 "Про запровадження гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії", якою, зокрема, було затверджено порядок видачі, обігу та погашення гарантій походження такої е/е.
Цим порядком визначено, що НКРЕКП як адміністратор реєстру гарантій походження приймає рішення про створення облікових записів, а також припинення/відновлення доступу до облікових записів для користувачів.
Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідну заяву регулятора, суб'єктам господарювання, які здійснюють продаж електроенергії "Гарантованому покупцю" за "зеленим" тарифом або за механізмом ринкової премії, необхідно отримати статус користувача Реєстру гарантій походження е/е, виробленої з ВДЕ, до 1 жовтня 2024 року.
Постанова "Про затвердження форм заяв про створення облікового запису в реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ, та про припинення та відновлення користування обліковим записом у реєстрі гарантій походження е/е, виробленої з ВДЕ", інструкції щодо їх заповнення" прийнята НКРЕКП 14 серпня 2024 року.
Цим документом регулятор фактично запустив роботу електронного реєстру гарантій походження е/е, виробленої з ВДЕ, в Україні.
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