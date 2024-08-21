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Бізнес за півроку побудував 200 МВт зеленої генерації
13:56 21.08.2024 |
Приватні компанії за перше півріччя побудували близько 200 МВт потужностей відновлюваної енергетики для покриття власних потреб.
Про це заявив голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
"Бізнес за половину року в Україні побудував близько 200 мегават сонячних станцій - це одна п'ята від потужності енергоблоку атомної електростанції. І це якраз такі електростанції для покриття власних потреб", - сказав Ігнатьєв.
За його словами, будували таку генерацію в першу чергу готелі, рітейл, великі торгівельні центри, офісні і складські приміщення тощо.
"Тобто тенденція позитивна є. А військовий стан і постійні обстріли нашої енергосистеми стали стимулом створення таких проектів, в першу чергу для бізнесу", - пояснив експерт.
Також він зазначив, що прооекти зеленої енергетики реалізуються ще й в соціальній сфері за допомогою муніципалітетів.
Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає близько 16 млрд грн і спричинений недоплатами з боку компанії "Енергоатом". Окрім того, ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії і, відповідно, неможливість повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.
На думку експертів, в Україні спостерігається надлишок ліквідності банків, що потрібно використати для вирішення проблеми багатомільярдних боргів компанії "Енергоатом" на ринку електроенергії. Зазначається, що таке рішення боргової кризи на енергоринку сприятиме будівництву зеленої генерації.
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