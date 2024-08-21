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АНАЛІТИКА

Бізнес за півроку побудував 200 МВт зеленої генерації

 

Приватні компанії за перше півріччя побудували близько 200 МВт потужностей відновлюваної енергетики для покриття власних потреб.

Про це заявив голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Бізнес за половину року в Україні побудував близько 200 мегават сонячних станцій - це одна п'ята від потужності енергоблоку атомної електростанції. І це якраз такі електростанції для покриття власних потреб", - сказав Ігнатьєв.

За його словами, будували таку генерацію в першу чергу готелі, рітейл, великі торгівельні центри, офісні і складські приміщення тощо.

"Тобто тенденція позитивна є. А військовий стан і постійні обстріли нашої енергосистеми стали стимулом створення таких проектів, в першу чергу для бізнесу", - пояснив експерт.

Також він зазначив, що прооекти зеленої енергетики реалізуються ще й в соціальній сфері за допомогою муніципалітетів.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає близько 16 млрд грн і спричинений недоплатами з боку компанії "Енергоатом". Окрім того, ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії і, відповідно, неможливість повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.

На думку експертів, в Україні спостерігається надлишок ліквідності банків, що потрібно використати для вирішення проблеми багатомільярдних боргів компанії "Енергоатом" на ринку електроенергії. Зазначається, що таке рішення боргової кризи на енергоринку сприятиме будівництву зеленої генерації.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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