Внески до Фонду підтримки енергетики досягли €553 мільйонів - Галущенко

Загальна сума внесків міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України становить 553 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики із посиланням на слова міністра Германа Галущенка.

"На сьогодні, у Фонді підтримки енергетики України закумульовано майже 553 млн євро грантових коштів, які використовуються для закупівлі електротехнічного обладнання, спеціальної техніки для ремонтних робіт, засобів фізичного захисту та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури. У 2024 році значну частину коштів спрямовано на придбання обладнання для розподіленої генерації, зокрема когенераційних установок і газових турбін, які будуть впроваджені у різних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міненерго, як єдиний бенефіціар фонду, вже затвердило запити від 55 енергетичних компаній на понад 641 млн євро для придбання обладнання, палива, спецтехніки та засобів захисту енергооб'єктів.

Як повідомлялося, із 20 липня розпочала роботу урядова гаряча лінія 15-49 під назвою "СТРУМ", на яку можуть звертатися громадяни й бізнес з питань, пов'язаних з енергетичною галуззю.