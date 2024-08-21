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АНАЛІТИКА

Наступного тижня можна буде уникнути відключень світла, – «Укренерго»

 

Уже з наступного тижня відключень світла можна буде уникнути.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) - будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень", - зазначив він.

За його словами так триватиме як мінімум ще кілька днів. Наступного тижня очікується спадання спеки, також у роботу введуть додаткові блоки на певних електростанціях. Тож, відключень можна буде уникнути.

Як повідомлялося, 21 серпня з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 застосовуватимуться дві черги відключень.

Нагадаємо, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Водночас спека призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, унаслідок чого ввечері, 19 серпня, відновили застосування графіків відключення світла.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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