Графіки відключень продовжили на вівторок. Без світла будуть дві черги

Завтра, 20 серпня, графіки відключення світла почнуть застосовувати із 16:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

З 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга відключень. З 17:00 до 22:00 будуть дві черги відключень одночасно.

В інші години - без обмежень.

Об'єктам критичної інфраструктури відключати світло не будуть.

В Укренерго зазначають, що графіки відключень запроваджуються через спеку і, як наслідок, підвищення споживання електроенергії.

Скасування графіків відключень електрики розпочалося 30 липня - і обмеження не застосовувалися десять днів поспіль. 8 серпня через російські атаки та підвищення температури Укренерго повідомило про запровадження відключень для бізнесу - вони тривали з 17:00 до 22:00. Протягом наступних днів обмежень знову не було.

У неділю, 18 серпня, Укренерго написало, що 19 серпня одна черга відключень застосовуватиметься з 17:00 до 21:00. Вимикати світло у понеділок почали з 18:00.