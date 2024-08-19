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АНАЛІТИКА

Україна до кінця року може відновити додаткові 3 ГВт генерації, – Міненерго

 

За умови наявності необхідного фінансування та продовження активної роботи з відновлення і проведення ремонтів, до кінця року можливо додати в енергетичну систему ще близько 3 ГВт потужності.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час координаційного брифінгу з питань забезпечення потреб енергетичного сектору України.

"Активно шукаємо фінансову підтримку, щоб якомога швидше додати потужності до енергосистеми та гарантувати надійне енергопостачання для ключових об'єктів", - зазначив він.

При Міністерстві енергетики діє спеціальна технічна група, яка тісно співпрацює з енергокомпаніями та місцевими адміністраціями. Вона аналізує проєкти, надає необхідну технічну підтримку, формує зведений перелік потреб тощо.

Зокрема, вже розроблено детальний опитувальник для регіонів щодо проєктів розподіленої генерації, які реалізуються або будуть реалізовані, для виявлення актуальних проблем у їх впровадженні.

Наразі отримано інформацію від 18 регіонів, що дозволяє проводити аналіз існуючих у них проєктів та правильно формувати запити на обладнання для потенційних.

Як повідомлялося, у червні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати - упродовж наступних років.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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