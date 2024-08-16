До 1 жовтня виробники електроенергії з ВДЕ мають внести дані до реєстру гарантій походження

Із 16 серпня 2024 року розпочалося внесення даних до реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Виробникам слід зареєструватися до 1 жовтня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомило ДП "Гарантований покупець" із посиланням на постанову НКРЕКП.

Зазначається, що 15 серпня 2024 року була опублікована й набрала чинності 16 серпня постанова НКРЕКП №1475 «Про затвердження форм заяв про створення облікового запису, припинення і відновлення користування обліковим записом у реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, та інструкції щодо їх заповнення».

"До 01.10.2024 суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж електричної енергії Гарантованому покупцю за «зеленим» тарифом або надають йому послугу із застосуванням механізму ринкової премії, зобов'язані набути статусу користувача «Реєстру гарантій походження <...>», (згідно з п.2 цієї постанови)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у лютому Кабінет Міністрів схвалив постанову «Про запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ». Документ передбачає затвердження Порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ, а також затвердження Порядку визначення екологічної цінності цієї електроенергії.