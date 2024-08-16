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МВФ закликав запровадити 85% податок на електроенергію для ШІ-сфери та майнерів

МВФ закликав запровадити 85% податок на електроенергію для ШІ-сфери та майнерів

 Обсяги викидів вуглецю і споживаної електроенергії криптосферою і майнінговою галуззю. Дані: МВФ.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував доповідь про викиди вуглекислого газу, які продукує сфера штучного інтелекту і підприємства з видобутку криптовалюти.

Згідно з документом, на частку ШІ-сегмента і майнінгової індустрії припадає 2% від глобального споживання електрики. У наступні три роки, на думку експертів, цей показник зросте до 3,5%. Крім того, згадані галузі до 2027 року генеруватимуть 1% від сумарних світових викидів вуглецю.

За даними установи, запити чат-бота ChatGPT вимагають у 10 разів більше електроенергії, ніж пошуковик Google. Така ситуація склалася через великий обсяг споживаної дата-центрами електрики, зазначають експерти.

Представники МВФ вважають, що одним із найефективніших інструментів для скорочення викидів є податкова система. Тому установа запропонувала урядам країн запровадити для ШІ-галузі та майнінгових компаній податок на електроенергію в розмірі 85%.

За заявою організації, такий збір у разі фірм із видобутку криптовалюти дасть змогу збільшити щорічний дохід державної влади в усьому світі на $5,2 млрд. Коли йдеться про ШІ-сектор, то впровадження податку дасть змогу отримувати по $18 млрд кожні 12 місяців, ідеться в документі.

Фахівці МВФ також упевнені, що додаткові збори змусять майнінгові компанії та представників сфери ШІ відповідальніше підходити до своєї діяльності. На їхню думку, фірми суворіше стежитимуть за витратою електроенергії та почнуть звертати увагу на екологічні проблеми.

«Оскільки вікно можливостей для стримування зростання температур швидко закривається, терміново необхідно розширити поновлювані джерела енергії та прийняти відповідні ціни на вуглецеві викиди. Водночас цільові заходи, включно з оподаткуванням, можуть допомогти пом'якшити зростальні викиди від майнінгу криптовалюти та центрів обробки даних», - ідеться в доповіді.

Раніше зі схожою пропозицією виступив президент США Джозеф Байден. Його адміністрація заявила про необхідність ввести податок у розмірі 30% на електроенергію для майнінгових компаній.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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