Графіки відключень можуть повернути з наступного тижня – Міненерго

Графіки відключення електроенергії можуть повернутися наступного тижня. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Оскільки вже з вихідних в Україні очікується значне підвищення температури повітря, енергетики прогнозують значне зростання споживання електроенергії.

"Погодні умови, які ми спостерігатимемо наступного тижня, можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", - сказала Гринчук.

Вона додала, що на енергетичних об'єктах у всій Україні триває ремонтна кампанія і відновлення пошкодженого внаслідок ворожих атак обладнання.

Гринчук закликала споживачів економно користуватися електроенергією.

Відключень електроенергії в Україні для побутових споживачів не було з 30 липня. 8 серпня Укренерго повернуло обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.