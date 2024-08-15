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У липні Україна зменшила імпорт електрики на 2% - DiXi Group
15:56 15.08.2024 |
За даними порталу EnergyMap, у липні 2024 року порівняно із червнем Україна зменшила імпорт електроенергії на 2% - до 842,8 тис. МВт-год. Експорт був відсутнім.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group у Фейсбуці.
«У липні імпортували на 2% менше електроенергії. Експорт натомість, як і в червні, був нульовим. Постачали з усіх доступних напрямків і цілодобово, найбільші обсяги - у ранкові та вечірні години», - йдеться у повідомленні.
Загалом Україна минулого місяця імпортувала 842,8 тис. МВт-год електрики. При цьому 45% імпорту (376,7 тис. МВт-год.) надійшло з Угорщини; 19% (163,3 тис. МВт-год.) - зі Словаччини, 18% (152,8 тис. МВт-год.) - з Румунії; 14% (113,6 тис. МВт-год.) - із Польщі; 4% (36,4 тис. МВт-год.) - із Молдови.
Українська енергосистема у липні також залучала аварійну допомогу із Польщі, Словаччини й Угорщини протягом щонайменше 14 днів. Крім того, протягом 8 днів Україна надавала аварійну допомогу Польщі, приймаючи надлишки електрики.
Вісім днів червня Україна надавала допомогу Польщі у вигляді термінового прийому надлишків електроенергії, отримавши загалом понад 8 тис. МВт-год. електроенергії.
Як повідомлялося, у червні порівняно з травнем Україна збільшила імпорт електроенергії майже вдвічі - до 858,4 тис. МВт-год. Це на 6% більше порівняно з імпортом за весь 2023 рік.
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