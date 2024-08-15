Транзит російського газу через Україну залишається на максимумі - 42,4 млн куб. м

Транзит російського газу через Україну залишається на технічно максимально можливому рівні.

"Газпром" здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України обсягом, підтвердженим українською стороною через ГВС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 15 серпня. Заявку на ГВС "Сохрановка" відхилено", - повідомили в "Газпромі".

Заявка на попередній день була такою самою.

Цей маршрут залишається єдиним шляхом постачання російського газу через Україну в Європу.

Як повідомлялося, ОГТСУ 2022 року оголосив форс-мажор приймання газу для транзиту через частину газопроводів через ГВС "Сохрановка", оскільки внаслідок російської збройної агресії відбулася окупація та втручання в роботу компресорної станції (КС) "Новопсков" у Луганській області. Зі свого боку "Газпром" не захотів перенаправити ці транзитні обсяги на ГВС "Суджа".

У Суджанському районі Курської області на кордоні з Україною тривають бойові дії.

На тлі загострення ситуації в регіоні спотова ціна газу в Європі зросла. Контракт "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні $435 за тисячу кубометрів.

Фізичний потік на виході з України в ЄС до цього часу залишається безперервним, свідчать погодинні дані європейської інформаційної платформи ENTSOG.