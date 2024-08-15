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Асоціація ядерних регуляторів Європи обіцяє допомогу з обладнанням для українських АЕС
10:57 15.08.2024 |
Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив невідкладні питання енергетичної безпеки у сфері атомної енергетики з представниками Західноєвропейської асоціації ядерних регуляторів (WENRA).
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міненерго.
У Києві Асоціацію представляли виконавчий директор, головний інспектор з ядерної безпеки Офісу ядерного регулювання (ONR) Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Марк Фой та генеральний директор Органу з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK) Петтері Тііппана.
«Наша енергосистема витримала безпрецедентні масовані обстріли країни-терориста, і я просто не уявляю, як би ми вижили без атомної енергетики за цих умов. Тому подальший розвиток атомної галузі є стратегічно важливим», - підкреслив Галущенко.
Члени WENRA погодились, що атомна енергетика є дуже ефективним засобом підвищення енергонезалежності України.
Вони підтримали прагнення уряду добудувати енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС та підсилити енергосистему додатковими атомними потужностями.
Зазначається, що представники WENRA заявили про готовність сприяти і допомагати, спираючись на наявний досвід - насамперед США, Чехії та Словаччини, які мали практику зупинки будівництва атомних станцій та відновлення його через певний період.
Партнери домовилися поглиблювати співробітництво у сфері енергетичної безпеки та пообіцяли допомогу з надання сучасного устаткування для українських АЕС та передачі новітніх технологій для атомно-промислового комплексу України.
Марк Фой також зустрівся у Києві з головою комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олегом Бондаренком та головою Державної інспекції ядерного регулювання України Олегом Коріковим.
Як повідомлялось, WENRA є провідною організацією, яка розробляє єдині стандарти для ядерної та радіаційної безпеки в країнах ЄС та кандидатах на членство. Асоціація налічує 19 країн-членів, 10 країн-спостерігачів та 3 асоційованих членів. Україна стала повноправним членом WENRA у 2015 році.
Уряд України схвалив проєкт завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які готові на 75% та 25% відповідно. Законопроєкт про завершення будівництва перебуває на розгляді у Верховній Раді.
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