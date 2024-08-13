Квота на «зелені» аукціони у 2024 році встановлена для ВЕС у 88 МВт, для СЕС та інших видів – по 11 МВт

Кабінет міністрів визначив на 2024 рік додаткову квоту підтримки суб'єктів господарювання, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії, у розмірі 110 МВт, з яких ВЕС - 88 МВт, а СЕС та інші види ВДЕ (біомаса, біогаз, малі ГЕС) - по 11 МВт, повідомило Міністерство енергетики.

"Відповідно до графіка (затвердженого урядом - ЕР), пілотні аукціони з розподілу квот підтримки планується провести вже у жовтні-листопаді цього року. Очікується, що перші об'єкти електроенергетики, введені в експлуатацію за результатами їхнього проведення, розпочнуть відпуск електроенергії в мережу в 2025 році", - йдеться в повідомленні Міненерго на сайті у вівторок.

В інфографіці до повідомлення вказується, що СЕС мають бути розташовані на лівому березі Дніпра, й аукціон для них буде проведений у жовтні. Для ВЕС та інших видів ВДЕ обмежень за територіальною ознакою немає, а аукціони плануються на листопад. Також уточнюється, що договір із ДП "Гарантований покупець" про надання послуги за механізмом ринкової премії із переможцем аукціону діятиме 12 років.

Міненерго зазначає, що аукціони з розподілу квоти підтримки є найпоширенішим у світі механізмом стимулювання розвитку ВДЕ на конкурентних засадах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 13 серпня встановив додаткову річну квоту підтримки ВДЕ-генерації з максимальною ціною е/е від 9 до 12 євроцентів/кВт-год, погодив графік проведення "зелених" аукціонів на 2024 рік та доручив Міністерству енергетики провести такі аукціони.

Для СЕС та ВЕС максимальна ціна продажу е/е становить 9 євроцентів/кВт-год. Для інших видів альтернативних джерел енергії - 12 євроцентів/кВт-год.