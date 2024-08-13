Конкурс на будівництво нової потужності розрахований на об’єкти 5-80 МВт – Міненерго

Потужність нових об'єктів генерації, підтримка будівництва яких за рішенням Кабміну на засіданні 13 серпня буде визначена на конкурсі, має становити від 5 до 80 МВт, передає Енергореформа.

Про це повідомило Міністерство енергетики

"Передбачається проведення конкурсів для будівництва об'єктів, потужність кожного з яких становить 5-80 МВт, а загальна потужність конкурсу 700 МВт. Відповідні об'єкти мають бути введені в експлуатацію до кінця 2027 року", - йдеться в його повідомленні на сайті.

Згідно з ним, гранична ціна закупівлі 1 МВт складає EUR854 тис. 977,5.

Строк дії договору з НЕК "Укренерго" про забезпечення розвитку генеруючої потужності - більше 10 років.

До самого об'єкта генерації такі вимоги: більше 20 років або 100 тис. годин гарантованої проєктної експлуатації та 8 годин гарантованої безперервної роботи, а також повна активація із зупиненого стану за 15 хвилин.

На думку Міненерго, запровадження конкурсу на будівництво генеруючих потужностей та виконання заходів з управління попитом дозволить збільшити обсяги генерації в енергосистемі та її подальший розвиток.