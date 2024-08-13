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Кабмін прийняв рішення про проведення конкурсу на будівництво 700 МВт високоманевреної потужності
13:45 13.08.2024 |
Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Погоджено...пропозицію Міністерства енергетики щодо прийняття рішення про проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом і визначено умови проведення такого конкурсу", - зазначив він.
Також уряд доручив Міненерго забезпечити проведення відповідного конкурсу.
Як уточнив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко,срок подання конкурсних пропозицій-шість місяців.
Загальний обсяг генеруючої потужності високоманеврових електростанцій, що передбачається побудувати, становить 700 МВт.
Максимальний граничний строк введення в експлуатацію - 31 грудня 2027 року.
Як повідомлялося, у червні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати - упродовж наступних років.
Однак голова НКРЕКП Валерій Тарасюк висловив сумнів у реалістичності такого плану, а радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що бум будівництва нової розподіленої генерації варто очікувати не раніше наступного року.
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