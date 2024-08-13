Кабмін доручив Міненерго провести у 2024 році «зелені» аукціони з максимальною ціною е/е 9-12 євроцентів/кВт-год

Кабінет Міністрів встановив додаткову річну квоту підтримки ВДЕ-генерації з максимальною ціною від 9 до 12 євроцентів/кВт-год, погодив графік проведення "зелених" аукціонів на 2024 рік і доручив Міністерству енергетики провести такі аукціони, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Доручено Міненерго за участю АТ "Прозорро.Продажі", держпідприємства "Гарантований покупець" (...) забезпечити організацію та проведення пілотних аукціонів з розподілу квоти підтримки відповідно до графіка проведення таких аукціонів на 2024 рік", - ідеться в його повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що уряд встановив додаткову річну квоту підтримки суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, на 2024 рік, графік проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки на 2024 рік і максимальну цінову пропозицію учасника таких аукціонів.

Для СЕС і ВЕС вона становить 9 євроцентів/кВт-год. Для інших видів альтернативних джерел енергії - 12 євроцентів/кВт-год. Уточнено, що для генерації з використанням гідроенергії така цінова пропозиція стосується тільки мікро-, міні- і малих ГЕС. Крім того, вона не стосується енергії з доменного та коксівного газів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 серпня заявив, що він упроваджує практику пілотних аукціонів із розподілу квот підтримки виробників відновлюваних джерел енергії.

"Сьогодні уряд ухвалює документ, яким впроваджує практику пілотних аукціонів з розподілу квот підтримки виробників відновлюваних джерел енергії. Йдеться про енергію сонця, вітру, біогазу, а також мікро- та малі гідроелектростанції", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд тестує систему "зелених" аукціонів, щоб у 2025 році запустити її на повну силу.

На початку липня голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив, що аукціон із підтримки будівництва нових потужностей ВДЕ, так званий "зелений" аукціон, може бути проведений уже поточного року на перші 100 МВт.