Заявка на транзит російського газу через ГТС України у вівторок зросла на 7%

Заявка на транзит російського газу через територію України у вівторок збільшилася на 7% порівняно з номінацією на 12 серпня, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Обсяг підтвердженої номінації через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" становить 42,4 млн куб. м проти 39,6 млн куб. м - у понеділок. Цей маршрут подачі російського газу залишається єдиним шляхом постачання російського газу через Україну в Європу.

Раніше ексголова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що заміри фізичних обсягів газу на ГВС "Суджа" можна отримувати автоматично у віддаленому режимі. За наявності зв'язку технічно можна підтверджувати фізичні обсяги навіть без наявності персоналу на станції.

На його думку, "Газпром" продовжує подавати газ, оскільки йому дуже важливо зберегти український транзит в Європу, на якому він заробляє $5 млрд на рік.

Макогон вважає, що "Газпром" може оголосити форс-мажор, коли буде фізичне пошкодження обладнання на ГВС, що не дасть змоги продовжити вимірювати обсяги газу, але не відкинув ухвалення такого рішення російською стороною і раніше.

Як повідомлялося, 8 серпня The Washington Post із посиланням на радника президента України Володимира Зеленського повідомила, що ГВС "Суджа" в Курській області, через яку російський газ далі надходить в українську газотранспортну систему для транзиту в Європу, перейшла під контроль України внаслідок військової операції, що триває, на російській території. Пізніше відповідне відео оприлюднили українські військові.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 12 серпня повідомив, що ЗСУ контролюють приблизно 1000 кв. км території РФ і продовжують наступальну операцію в Курській області.