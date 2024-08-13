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АНАЛІТИКА

Вимірювання обсягів газу на ГВС «Суджа» можна отримувати автоматично у віддаленому режимі

 

Заміри фізичних об'ємів газу на газовимірювальній станції (ГВС) "Суджа" можна отримувати автоматично у віддаленому режимі, повідомив ексголова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Тому поки є зв'язок із ГВС "Суджа", то технічно можна підтверджувати фізичні обсяги навіть без наявності персоналу на станції. Але без персоналу це не може тривати дуже довго, тому що обладнання потребує обслуговування", - пояснив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Макогон також уточнив, що ГВС жодним чином не впливає на узгодження номінацій на транзит російського газу через Україну в Європу, оскільки заявки підтверджуються між центральними офісами "Газпрому", "Нафтогазу" і ОГТСУ.

На його думку, "Газпром" продовжує подавати газ, оскільки їм дуже важливо зберегти транзит в Європу. "Вони все ще заробляють $5 млрд на рік. І навіщо їм зараз зупиняти його подачу? ГВС же працює", - зазначив він.

Ексголова українського оператора ГТС вважає, що "Газпром" може оголосити форс-мажор, коли буде фізичне пошкодження обладнання на ГВС, що не дасть змоги продовжити вимірювати обсяги газу, але не відкинув ухвалення такого рішення російською стороною і раніше.

Як повідомлялося, минулого тижня радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності сказав виданню The Washington Post, що ГВС "Суджа" в Курській області, через яку російський газ далі надходить в українську газотранспортну систему для транзиту в Європу, перейшла під контроль України в результаті військової операції, що триває на російській території.

Цей маршрут подачі російського газу залишається єдиним шляхом постачання російського газу через Україну в Європу.

Водночас фізичний потік на виході з України в ЄС до цього часу залишається безперервним, свідчать погодинні дані європейської інформаційної платформи ENTSOG.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 12 серпня повідомив, що ЗСУ контролюють приблизно 1000 кв. км території РФ і продовжують наступальну операцію в Курській області.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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