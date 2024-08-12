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На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», через яку йде газ до ЄС

На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», через яку йде газ до ЄС

 

Газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ, через яку йде газ до ЄС, пошкоджено.

Світлини оприлюднило Радио Свобода.

На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», через яку йде газ до ЄС

 

Так, частина пошкоджень з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина - між 10 та 11.

"На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання. При цьому вранці у понеділок "Газпром" стверджував, що продовжує прокачування газу через ГВС "Суджа" до Європи у звичайному обсязі", - пише видання.

На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», через яку йде газ до ЄС

 

На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», через яку йде газ до ЄС

 

На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», через яку йде газ до ЄС

 

На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», через яку йде газ до ЄС
За матеріалами: Цензор.НЕТ
Ключові теги: Росія
 

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