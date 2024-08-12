Зберігання газу іноземними трейдерами проходить у звичайному режимі – Чернишов

Попри кілька атак на українські ПСГ у березні-квітні 2024 року закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється в штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

Попри російські атаки на українські ПСГ закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється у звичайному режимі.

Минулого року європейські трейдери закачали близько 2,5 млрд куб. м палива в українські газосховища.

Зазначається, що цього року темпи закачування дещо знизились через російські атаки на газову інфраструктуру. Проте головним залишається комерційний чинник - спред. Ціна на газ на сьогодні є недостатньо вигідною для трейдерів для формування резервів.

Торік пік закачування припав саме на серпень-вересень, а сезон тривав до жовтня включно.

Очікується, що європейські підземні сховища газу невдовзі будуть переповнені, адже станом на першу декаду серпня 2024 року вони вже заповнені на 86%.

Водночас за словами Олексія Чернишова, у вересні та жовтні в українських ПСГ залишиться багато вільного місця. Крім того, компанія постійно працює над додатковим захистом інфраструктури.