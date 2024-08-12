Фінансові новини
- |
- 12.08.24
- |
- 22:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зберігання газу іноземними трейдерами проходить у звичайному режимі – Чернишов
13:21 12.08.2024 |
Попри кілька атак на українські ПСГ у березні-квітні 2024 року закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється в штатному режимі.
Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".
Попри російські атаки на українські ПСГ закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється у звичайному режимі.
Минулого року європейські трейдери закачали близько 2,5 млрд куб. м палива в українські газосховища.
Зазначається, що цього року темпи закачування дещо знизились через російські атаки на газову інфраструктуру. Проте головним залишається комерційний чинник - спред. Ціна на газ на сьогодні є недостатньо вигідною для трейдерів для формування резервів.
Торік пік закачування припав саме на серпень-вересень, а сезон тривав до жовтня включно.
Очікується, що європейські підземні сховища газу невдовзі будуть переповнені, адже станом на першу декаду серпня 2024 року вони вже заповнені на 86%.
Водночас за словами Олексія Чернишова, у вересні та жовтні в українських ПСГ залишиться багато вільного місця. Крім того, компанія постійно працює над додатковим захистом інфраструктури.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Києві затримано заступника міністра енергетики Хейла на хабарі у $500 тис, - СБУ та НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася, - Дніпропетровська ОВА
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
|Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
|БЕБ повідомило про нові підозри Коломойському на 5,3 млрд грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ахметов виграв суд щодо підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці
|В Україні відкрили доступ до бази даних ліцензій усіх перевізників
|На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», через яку йде газ до ЄС
|Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $80,3 за барель
|Постачання нафти з країн, що не входять до ОПЕК+, у 2024 р. зростуть на 1,2 млн б/д, у 2025 р. - на 1,1 млн б/д, прогноз збережено - ОПЕК
|ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту у 2024р. на 135 тис. б/д - до 2,1 млн б/д, у 2025р. на 60 тис. б/д - до 1,8 млн б/д
Бізнес
|Xiaomi тестує нове покоління акумуляторів для смартфонів ємністю 7500 мАг
|Спідня білизна як екзоскелет: вчені створили м'язи з тканини
|YouTube пропонує протестувати функцію, яка допоможе боротися з дезінформацією
|Microsoft готує портативну консоль замість Xbox S та наступну Series X, — інсайдер індустрії
|У браузері Chrome з'явиться монетизація – Google підтвердила плани
|Збір даних для ШІ Grok вивів компанію X Ілона Маска на лаву підсудних у Євросоюзі
|AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління