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Хабар на $500 тисяч: Уряд звільнив Хейла з посади заступника міністра енергетики
11:58 12.08.2024 |
Кабінет міністрів звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Кабінетом міністрів України звільнено Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України", - зазначив він.
Як повідомлялося, 12 серпня серпня у Києві правоохоронці викрили заступника міністра енергетики та трьох його спільників на одержанні хабаря за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району.
За даними САП, фактично йшлося про евакуювання унікального обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону. Гроші мали передаватися п'ятьма частинами по $100 тис. на кожній зустрічі. Чиновника затримали "на гарячому".
Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Хейла. До призначення на посаду заступника міністра у вересні минулого року він очолював ДП "Укрвугілля".
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