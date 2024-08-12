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Транзит газу через Україну залишається на колишньому рівні, заявка Газпрому на понеділок - 39,6 млн куб. м
10:43 12.08.2024 |
Транзит російського газу через Україну в понеділок, як очікується, залишається практично на рівні попереднього дня.
"Газпром" здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через ГВС "Суджа", - 39,6 млн куб. м на 12 серпня. Заявку на ГВС "Сохрановка" відхилено.
Заявка на неділю була 39,3 млн куб. м.
Цей маршрут залишається єдиним шляхом постачання російського газу через Україну в Європу.
Раніше "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через газовимірювальну станцію "Сохранівка" (Ростовська область) через неможливість здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопсков".
Маршрут через "Сохрановку" забезпечував транзит понад 30 млн куб. м на добу.
У Суджанському районі Курської області на кордоні з Україною тривають бойові дії.
Минулого тижня радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності сказав виданню The Washington Post (WP), що газовимірювальна станція "Суджа" в Курській області, через яку російський газ далі надходить до української газотранспортної системи для транзиту в Європу, перейшла під контроль України внаслідок військової операції на російській території.
На тлі загострення ситуації в регіоні спотова ціна газу в Європі зросла за минулий тиждень на 9%.
Контракт "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах у п'ятницю закрився на рівні $444 за тисячу кубометрів.
Фізичний потік на виході з України в ЄС до цього часу залишається безперервним, свідчать погодинні дані європейської інформаційної платформи ENTSOG.
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