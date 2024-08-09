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Уряд спростив ввезення енергетичних товарів в Україну
17:02 09.08.2024 |
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка звільняє митні органи від необхідності надавати забезпечення сплати митних платежів.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.
"Продовжуємо децентралізацію енергосистеми. В Україні вже діє закон про те, що енергообладнання завозиться без мита й ПДВ. Сьогодні затверджуємо постанову, яка прибирає непотрібні обмеження при ввезенні такого обладнання. Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів", - зазначив він.
За словами Шмигаля, спрощення процедури необхідне, аби потрібне для української енергетики обладнання максимально швидко, без жодних затримок та додаткових платежів завозилося в Україну.
Водночас Шмигаль поінформував, що уряд сьогодні ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах.
"Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними", - пояснив він.
Як повідомляв Укрінформ, 16 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкти №11258 та №11259, які звільняють від податкових та митних зборів імпорт комплектуючих для машин розмінування та ввезення обладнання для енергетики.
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