Фактична ціна реалізації газу в Україні в липні збільшилася на 1,1%

Фактична ціна реалізації (ФЦР) природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, в липні 2024 року становила 12 тис. 699,09 грн/тис. куб. м, що на 1,1% більше, ніж у червні (12 тис. 563,31 грн/тис. куб. м), повідомляється на сайті Міністерства економіки.

Відповідно до закону №7732 про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, з 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється виходячи з максимальної ціни реалізації з трьох внутрішніх цін.

НАК "Нафтогаз України" за результатами закупівлі газу українського видобутку на організованих товарних ринках (ОТР, біржові майданчики) не укладав договорів купівлі-продажу газу в червні (на липень), а середньозважена ціна її "дочок" на ОТР у червні (на липень) становила 12 тис. 469,63 грн/тис. куб. м.

Середня ціна на підставі UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid і Ask у звітах Argus European Natural Gas і ICIS European Spot Gas Market) - 12 тис. 699,09 грн/тис. куб. м, яка і стала ФЦР.

Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Перегляд податкового законодавства влітку 2022 року пов'язаний зі значним на той момент зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни. Це призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча за європейські ціни.

До березня 2022 року газова рента вираховувалася тільки виходячи з митної вартості імпорту.

2023 грн/тис. куб. м січень 23 723,43 лютий 20 727,73 березень 18 680,83 квітень 14 382,34 травень 11 163,77 червень 10 742,81 липень 10 833,33 серпень 12 500,00 вересень 14 849,72 жовтень 15 196,24 листопад 14 380,68 грудень 13 595,70 2024 січень 12 738,16 лютий 12 180,30 березень 11 621,27 квітень 11 124.26 травень 12 460,08 червень 12 563,31 липень 12 699,09

Дані: Мінекономіки