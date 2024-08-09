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АНАЛІТИКА

Перше в Україні ОСББ взяло кредит на сонячну станцію

 

Першу позику за програмою доступних кредитів на альтернативну генерацію видали в Вінниці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

В Україні видали перший кредит для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) на встановлення альтернативного джерела енергії за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

Зазначається, що гроші видав державний Сенс Банк одному з ОСББ у Вінниці.

Сума кредиту - 1 млн грн на п'ять років. Мета - побудова сонячної електростанції на 30 кВт.

"За два місяці банківські установи отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн", - зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка України - Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За умовами програми, для ОСББ сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до п'яти років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ", яка передбачає компенсацію до 70% вартості проєкту після його облаштування.

За матеріалами: Економічна правда
 

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