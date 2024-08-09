Конкретних пропозицій щодо транзиту через Україну газу з Азербайджану поки що немає – глава Міненерго

Конкретних пропозицій щодо можливого транзиту азербайджанського газу через Україну після закінчення з початком 2025 року транзитного контракту з РФ поки що немає, але цілком імовірно, що вони можуть з'явитися, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"На сьогодні конкретної пропозиції щодо контракту на транзит азербайджанського газу немає... Я завжди кажу, що треба мати на столі конкретний документ. Поки що немає конкретної пропозиції, яка може бути обговорена, я вважаю, що взагалі зарано щось коментувати (...). Коли можливі ініціативи перейдуть у практичні пропозиції - тоді будемо говорити", - сказав Галущенко в коментарі "Енергореформі" під час відвідання Хмельницької АЕС.

При цьому міністр акцентував, що Азербайджан дуже зацікавлений в експорті газу в Європу.

"Я думаю, Азербайджан в експорті дуже зацікавлений. Подивіться, наскільки вони збільшили його сьогодні. Не буду озвучувати якісь їхні цифри, але вони суттєво планують збільшити постачання в Європу. І вони мають дуже серйозний ресурс для цього", - зазначив Галущенко.

Щодо перспектив продовження транзиту російського газу міністр прокоментував: "Щодо Росії ми вже сказали, що не плануємо продовжувати контракт. Згадайте і заяву Кадрі Сімсон (єврокомісар з енергетики - ЕР), яка сказала, що Європа не розглядає продовження контракту і не проситиме Україну це робити".

Як повідомлялося, президент Азербайджану Ільхам Алієв наприкінці липня зазначив, що Азербайджан перебуває в процесі переговорів з РФ щодо можливості продовження транзиту природного газу через Україну, російсько-український контракт про який спливає у 2024 році. При цьому він зазначив, що "до нас звернулася українська влада та Європейський Союз із проханням посприяти у продовженні цього контракту".

Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов декількома днями пізніше зазначив, що ЄС і Україна шукають шляхи забезпечення стійких постачань газу до Європи після припинення українсько-російського транзитного контракту в 2024 році, одним з них може стати постачання азербайджанського газу.

"У мене відбулася зустріч із компанією SOCAR, і ця зустріч є наслідком ініціативи азербайджанської сторони. Ми її вітаємо та ведемо переговори досить свідомо. По-перше, йдеться про зберігання газу в українських ПСГ, по-друге - про можливий його транзит", - додав Чернишов.

Чернишов наголосив, що вже неодноразово заявляв про зацікавленість групи "Нафтогаз" у продовженні роботи української ГТС, але за умови, що "це не буде робота з "Газпромом".

Видобуток газу в Азербайджані в 2023 році становив 48 млрд 496,7 млн куб.м (зростання на 3,8% порівняно з 2022 роком). При цьому видобуток товарного газу становив 36 млрд 413,8 млн куб. м (зростання на 4,2%).

У 2023 році Азербайджан збільшив експорт газу порівняно з 2022 роком на 5,3% - до 23,8 млрд куб.м, постачання до Європи становили 11,8 млрд куб. м (+3,5%).