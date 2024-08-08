У четвер з 17:00 до 22:00 буде застосовано обмеження споживання е/е для промисловості та бізнесу

У четвер із 17:00 до 22:00 буде застосовано обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів і бізнесу у зв'язку з виникненням дефіциту потужності в енергосистемі.

"Буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності", - повідомила НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі.

Споживання населення, критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості не обмежуватиметься.

Як пояснив системний оператор, поява дефіциту спричинена російськими атаками, а також високим рівнем споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30°С на півдні та сході країни.

Як повідомлялося, у період із 30 липня до 7 серпня - протягом дев'яти днів - планові графіки вимкнення споживачів не застосовувалися.