Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Атомні станції зараз генерують до 60% електроенергії - Галущенко

 

Сьогодні до 60% електроенергії в Україні виробляють атомні станції.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Укрінформ з посиланням на Міненерго.

«Насправді, сьогодні війна довела, що енергосистема тримається на атомній енергетиці. Комусь це подобається, комусь не подобається, але це є доконаний факт... Сьогодні ми можемо говорити, що до 60% електроенергії країни виробляється на АЕС», - наголосив Галущенко.

Він зауважив, що такі обсяги електроенергії наші АЕС генерують навіть попри окуповану Запорізьку атомну станцію.

Як повідомлялося, уряд України схвалив проєкт завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які готові на 75% та 5% відповідно. Законопроєкт про завершення будівництва перебуває на розгляді у Верховній Раді.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,9847
  0,0534
 0,13
EUR
 1
 44,7676
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7464  0,09 0,22 41,3611  0,09 0,22
EUR 44,5164  0,17 0,38 45,2832  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9750  0,09 0,21 40,9950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес