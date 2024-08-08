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Атомні станції зараз генерують до 60% електроенергії - Галущенко
23:06 07.08.2024 |
Сьогодні до 60% електроенергії в Україні виробляють атомні станції.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Укрінформ з посиланням на Міненерго.
«Насправді, сьогодні війна довела, що енергосистема тримається на атомній енергетиці. Комусь це подобається, комусь не подобається, але це є доконаний факт... Сьогодні ми можемо говорити, що до 60% електроенергії країни виробляється на АЕС», - наголосив Галущенко.
Він зауважив, що такі обсяги електроенергії наші АЕС генерують навіть попри окуповану Запорізьку атомну станцію.
Як повідомлялося, уряд України схвалив проєкт завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які готові на 75% та 5% відповідно. Законопроєкт про завершення будівництва перебуває на розгляді у Верховній Раді.
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