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АНАЛІТИКА

Транзит російського газу через Україну залишається без змін - ОГТСУ

 

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему проходить у штатному режимі.

Про це повідомили ExPro в "Операторі ГТС України" (ОГТСУ).

"Номінації підтверджені, фізичний потік газу зберігається", - зазначили у повідомленні.

У середу 7 серпня у російських Telegram-каналах з'явилася інформація, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ. Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.

Видання зазначає, що ГВС "Суджа" є ключовим об'єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі "Суджа" - єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

Обсяги транзиту російського газу 7 серпня становлять близько 39,5 млн куб м, на 6,8% менше, ніж напередодні (42,4 млн куб м).
За матеріалами: Економічна правда
 

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