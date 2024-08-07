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В Україні 130 лікарень отримають сонячні панелі і зможуть продавати електроенергію
09:50 07.08.2024 |
У 130 українських лікарнях розпочато встановлення сонячних електростанцій на дахах, яке завершать протягом п'яти місяців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Наразі триває підготовка лікарень до встановлення обладнання: завершується процедура обстеження об'єктів і збір вихідної інформації. Зокрема, буде визначено опорну здатність дахів медустанов і можливість монтажу сонячних панелей.
Відповідно до внесених змін до Закону України про відновлення та зелену трансформацію енергетичної системи медустанови зможуть реалізовувати механізм активного споживача електроенергії. Тобто у години, коли електроенергії вироблятиметься більше, ніж споживається, її надлишок може продаватися в мережу.
У травні перша лікарня вже реалізувала проєкт встановлення сонячної електростанції на даху та почала продавати електроенергію. Цю практику вирішили масштабувати на території всієї України. Сонячними електростанціями буде оснащено медустанови у 19 областях.
"Наявність фотовольтаїчних електростанцій дозволить лікарням використовувати сонячну енергію як джерело живлення. Встановлення таких станцій дозволить медустановам значно економити витрати на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби", - йдеться у повідомленні МОЗ.
Лікарні також будуть оснащені акумуляторними батареями, які будуть накопичувати електроенергію та використовувати її в той час, коли генерації від сонячних панелей буде недостатньо.
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