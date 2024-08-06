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Кабмін затвердив експеримент: у прифронтових областях безкоштовно даватимуть газ у балонах
14:47 06.08.2024 |
Уряд затвердив експериментальний проєкт щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для потреб побутових споживачів. Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він розповів, що газ у балонах безкоштовно зможуть отримати мешканці Донецької, Сумської, Харківської та Херсонської областей. Тим часом премʼєр-міністр Денис Шмигаль у своїй промові назвав лише три області, не згадавши Херсонщину.
Метою проєкту є створення механізмів, які дадуть змогу поставляти скраплений газ у балонах як гуманітарну допомогу для забезпечення потреб населення на прифронтових територіях у зимовий період.
"Місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам. Особлива увага до ветеранів, багатодітних родин, одиноких людей, до людей з інвалідністю та малозабезпечених", - розповів Шмигаль.
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