Для споживачів, які використовують щонайменше 80% е/е власного виробництва, не діятимуть графіки відключень - Шмигаль

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою для споживачів, які використовують щонайменше 80% електроенергії власного виробництва, графіки відключень не діятимуть, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, котрі використовують щонайменше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки відключень. У такий спосіб держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Він також додав, що держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розвитку децентралізованої генерації, щоб забезпечити належний рівень підготовки до зимового періоду.

"Це кредити бізнесу та громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Продовжуємо цю роботу в постійному режимі", - наголосив прем'єр.