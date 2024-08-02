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НБУ погіршив прогноз дефіциту електроенергії, на 2025 рік – удвічі
13:34 02.08.2024 |
Національний банк погіршив прогноз спровокованого Росією дефіциту електроенергії на наступні два з половиною роки. Про це йдеться у свіжому інфляційному звіті НБУ.
"Припущення щодо дефіциту електроенергії суттєво погіршені на 2024-2026 роки: понад 7% у 2024 році (попередня оцінка - 5%), близько 8% у 2025 році (попередня оцінка - 4%) та майже 5% у 2026 році (не очікувалося дефіциту)", - вважають у НБУ.
Підставою погіршення оцінки дефіциту електроенергії на прогнозному горизонті стали нові втрати енергетичної інфраструктури через цілеспрямовані російські обстріли.
Суттєвий дефіцит, що виник у другому кварталі - на початку третього поглибився через спекотну погоду та подальші руйнування.
Водночас, зазначили в НБУ, відновлення втрачених потужностей та/або побудова нових вимагає значного часу та обсягів фінансування.
Імпорт електроенергії завдяки інтегрованості з європейською енергосистемою дасть змогу частково скоротити дефіцит власних потужностей.
Однак ціна імпортної електроенергії вища за внутрішню, а щорічна вартість такого імпорту, за оцінками Нацбанку, становитиме близько $1 млрд.
Міжнародний валютний фонд прогнозував, що дефіцит електроенергії в Україні збережеться до 2026 року.
У середньому енергодефіцит на 2024 рік становитиме близько 10%, поступово зменшуватиметься протягом 2025 року та буде ліквідований до початку 2026 року, йшлося в оновленому меморандумі про економічну і фінансову політику.
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