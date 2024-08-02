Україна скоротила імпорт електроенергії у липні після трьох місяців рекордних постачань

Україна скоротила імпорт електроенергії у липні на 2% порівняно з червнем до 837 800 МВт-год. Про це повідомляє профільне видання ExPro.

До цього Україна три місяці поспіль нарощувала імпорт. У червні було імпортовано рекордний обсяг електроенергії - 858 300 МВт-год, що на 91% більше за обсяги попереднього місяця. У травні рекордний місячний обсяг імпорту електроенергії становив 448 000 МВт-год. У квітні також був рекорд імпорту електроенергії - 225 000 МВт-год.

За липень постачання зросли лише з Угорщини, на 5,5% та з Польщі, на 10%. За рештою напрямів (Словаччина, Молдова, Румунія) імпорт електроенергії скоротився.

Найбільшу частку у структурі імпорту продовжує займати Угорщина - 45%, на другому місці - Польща (19%), третьому - Румунія (18%).

З 10 по 21 липня, у період аномальної спеки було тимчасово припинено імпорт електроенергії з Молдови за рішенням місцевого оператора системи передачі у рамках заходів енергетичної безпеки. Також 23 липня був відсутній імпорт електроенергії зі Словаччини.

За розрахунками ExPro, середня погодинна потужність імпорту у липні становила 1126 МВт, середній показник за місяць становив 1308 МВт.

Експорт електроенергії у липні був відсутній.







