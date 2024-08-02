Фінансові новини
- |
- 02.08.24
- |
- 10:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
USAID закупило 18 автотрансформаторів для підтримки української енергомережі
09:45 02.08.2024 |
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) закупило 18 автотрансформаторів для підтримки української енергомережі і планує продовжити закупівлі.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, передає Укрінформ.
«В той час, як Росія холоднокровно намагається знищити енергомережу України, ми налаштовані її відновити. Пишаюся тим, що USAID закупив 18 автотрансформаторів, і це ще не все. Такі дії допоможуть зберегти енергомережу України, незважаючи на атаки Росії, і забезпечать електроенергією 38 мільйонів українців», - написала Брінк.
Як повідомляв Укрінформ, проєкт Агентства США з міжнародного співробітництва USAID «Говерла» передає 93 громадам з 11 областей України 136 деревоподрібнювачів для підготовки альтернативних джерел тепла на зиму.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
|Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським
|«Усе складно». Бізнес не переконав владу відмовитися від підвищення податків
|The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|USAID закупило 18 автотрансформаторів для підтримки української енергомережі
|Ціни на нафту готуються до четвертого тижневого падіння на тлі побоювань щодо попиту
|«єЧерга»: В Україні відкрили дані про міжнародні вантажні перевезення
|Україна здійснить виплату за ВВП-варантами
|Україна експортуватиме м'ясо птиці в Боснію та Герцоговину
|В уряді назвали причини гальмування економіки України
|Дефіцит зведеного платіжного балансу України в червні суттєво скоротився - до $0,9 млрд - НБУ
Бізнес
|Сонячні панелі з додатковою обробкою: відкриття, що покращує ефективність та надійність
|Spotify знімає обмеження на перегляд текстів пісень для безкоштовних акаунтів
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів
|Звіт: ШІ-моделі Meta та OpenAI схильні до збоїв при спробах «забути» дані