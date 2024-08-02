Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) закупило 18 автотрансформаторів для підтримки української енергомережі і планує продовжити закупівлі.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«В той час, як Росія холоднокровно намагається знищити енергомережу України, ми налаштовані її відновити. Пишаюся тим, що USAID закупив 18 автотрансформаторів, і це ще не все. Такі дії допоможуть зберегти енергомережу України, незважаючи на атаки Росії, і забезпечать електроенергією 38 мільйонів українців», - написала Брінк.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт Агентства США з міжнародного співробітництва USAID «Говерла» передає 93 громадам з 11 областей України 136 деревоподрібнювачів для підготовки альтернативних джерел тепла на зиму.