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АНАЛІТИКА

USAID закупило 18 автотрансформаторів для підтримки української енергомережі

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) закупило 18 автотрансформаторів для підтримки української енергомережі і планує продовжити закупівлі.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«В той час, як Росія холоднокровно намагається знищити енергомережу України, ми налаштовані її відновити. Пишаюся тим, що USAID закупив 18 автотрансформаторів, і це ще не все. Такі дії допоможуть зберегти енергомережу України, незважаючи на атаки Росії, і забезпечать електроенергією 38 мільйонів українців», - написала Брінк.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт Агентства США з міжнародного співробітництва USAID «Говерла» передає 93 громадам з 11 областей України 136 деревоподрібнювачів для підготовки альтернативних джерел тепла на зиму.
 

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