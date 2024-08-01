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Київ, Харків та Одеса: Бельгія інвестує 9 мільйонів євро у відновлення енергетики
09:24 01.08.2024 |
Уряд Бельгії та Програма розвитку ООН (ПРООН) підписали фінансову угоду на 9 мільйонів євро, які будуть спрямовані на зелене відновлення енергетики України.
Про це йдеться в повідомленні ПРООН в Україні.
"Ця інвестиція з боку Бельгії є вирішальним кроком на шляху до відновлення енергетичного сектору України та зміцнення його стійкості.
Разом ми прагнемо забезпечити доступ українців до надійних джерел енергії, що є необхідною умовою для виходу з кризи та побудови сталого майбутнього", - зазначив Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.
Як йдеться в повідомленні, запропоновані заходи будуть зосереджені на таких містах, як Київ, Харків та Одеса, де потреба в ефективних енергетичних рішеннях є найбільш актуальною.
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