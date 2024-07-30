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АНАЛІТИКА

Бойко: наступні три місяці можуть пройти з мінімальними обмеженнями світла

 

За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Про це повідомив член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко в телеефірі.

За його словами, завдяки погоді й зниженню температури генеруючої електроенергії в системі побільшало і зараз Україна перебуває в відносному енергобалансі.

"Якщо не буде зовнішніх впливів, ми в цьому балансі повинні прожити наступні три місяці. Це означає, що якщо обмеження і будуть виникати, вони будуть мати незначний характер", - заявив Бойко.

Він підкреслив, що зараз все рухається у бік тих оцінок, які давали енергетики у травні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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