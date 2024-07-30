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Очільник НКРЕКП не вірить у будівництво обіцяного Зеленським 1 ГВт нової генерації до кінця року
13:49 29.07.2024 |
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк сумнівається, що Україні вдасться до кінця 2024 року побудувати 1 ГВт нової генерації, як на початку червня анонсував президент Володимир Зеленський.
Про це він повідомив в інтерв'ю Forbes.
"Моя особиста думка, що навряд чи буде 1 ГВт, але тенденція позитивна - багато інвесторів будують невеликі електростанції", - каже Тарасюк.
За його словами, щоб прискорити цей процес, Нацкомісія спростила для нових електростанцій умови і вартість приєднання.
"Готові індивідуально супроводжувати кожний проєкт, якщо є складнощі як з боку обленерго, так і "Укренерго", - наголошує голова НКРЕКП.
Водночас побудова розподіленої газової генерації - контрольований процес, тому не повинно з'явитися більше генерації, ніж система зможе прийняти, додав він.
Газова генерація, як правило, підключається тоді, коли треба покрити піки споживання. "У ці години вартість електрики найдорожча, але середньозважена по добі, місяцю, року має бути прийнятною", - уточнює Тарасюк.
Як повідомлялося, у червні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати - упродовж наступних років.
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