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Регулятор відхилив ідею Ставки щодо розподілу електрики й готує протилежне рішення
13:41 29.07.2024 |
Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) планує з 2026 року змінити формування тарифів на розподіл електрики. Замість двох нинішніх класів напруги буде три, розказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв'ю Forbes.
Два тижні тому НКРЕКП відхилила ідею Ставки верховного головнокомандувача уніфікувати ставку і встановити єдиний тариф на розподіл електроенергії - 1,23 грн/кВт. Це передбачало підняття тарифу для промисловості упʼятеро і зниження його для населення і малого бізнесу на 25%.
"Я був присутній на цій Ставці, але обговорення саме цього рішення не було. Чесно кажучи, у мене таке враження, що це була ініціатива когось з дуже поверхневим розумінням енергетики і причинно-наслідкових звʼязків в економіці. Чому? Бо це рішення має дуже багато вад і недоліків. Важко уявити, що більш-менш досвідчені в енергетиці люди могли таке запропонувати. Більше виглядає як спроба підставити президента і країну", - сказав голова комісії.
Тарасюк зазначив, що уніфікований тариф суперечить європейському законодавству, яке забороняє субсидіювання одних споживачів іншими й визначає три класи напруги - високий, середній та низькій.
Ці Директиви ЄС Україна зобов'язалась імплементувати на шляху до вступу в Євросоюз не пізніше ніж у 2025 році.
"Правильно переходити на нові стандарти з 1 січня і повідомити про це завчасно, щоб гравці ринку розуміли, якими будуть тарифи з наступного року. Навряд встигнемо до 1 січня 2025-го, тому орієнтуємось на 1 січня 2026-го. Попередньо, 0,4 кВ - це буде третій клас напруги (населення і малий бізнес), 10-35 кВ - другий клас (середній бізнес), 110 кВ - перший клас (великий бізнес)", - розказав Тарасюк.
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