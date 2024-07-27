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Зеленський підписав закони про пільговий імпорт енергообладнання
23:14 26.07.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають скасування ПДВ і мита на ввезення енергообладнання, повідомляють на сайті Верховної Ради.
На картках законопроєктів №11258 і №11259, ухвалених українським парламентом 16 липня, зазначено, що вони повернуті з підписом глави Української держави 26 липня.
Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі уточнив, що в підписаних законах є поправки щодо звільнення від мита і ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики: електрогенераторного устаткування; устаткування для вітро- і сонячної генерації; акумуляторів (окрім акумуляторів малої потужності).
"Також є обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам і моя правка про звільнення тактичних навушників для військових", - додав він.
Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкти №11258 і №11259 про надання пільг із мита і ПДВ на ввезення на митну територію України обладнання. Це стосується електрогенераторного обладнання; обладнання для вітру та сонячної генерації; акумуляторів (окрім акумуляторів малої потужності), обладнання для протимінної діяльності, обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.
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