Зеленський підписав закони про пільговий імпорт енергообладнання

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають скасування ПДВ і мита на ввезення енергообладнання, повідомляють на сайті Верховної Ради.

На картках законопроєктів №11258 і №11259, ухвалених українським парламентом 16 липня, зазначено, що вони повернуті з підписом глави Української держави 26 липня.

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі уточнив, що в підписаних законах є поправки щодо звільнення від мита і ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики: електрогенераторного устаткування; устаткування для вітро- і сонячної генерації; акумуляторів (окрім акумуляторів малої потужності).

"Також є обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам і моя правка про звільнення тактичних навушників для військових", - додав він.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкти №11258 і №11259 про надання пільг із мита і ПДВ на ввезення на митну територію України обладнання. Це стосується електрогенераторного обладнання; обладнання для вітру та сонячної генерації; акумуляторів (окрім акумуляторів малої потужності), обладнання для протимінної діяльності, обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.